ملايين “ولاد الحرام” تحاصر وائل كفوري

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متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم اللبناني وائل كفوري حصد نجاح أغنيته الجديدة “ولاد الحرام” التي طرحها في شهر آذار/مارس الجاري عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وحققت الأغنية أكثر من 10 ملايين استماع ومشاهدة بمعدّل الاستماعات والمشاهدات التي سجّلتها عبر موقعي “أنغامي” و”يوتيوب”.
أغنية “ولاد الحرام” من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وتتصدّر منذ إطلاقها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر طلبًا من الجمهور.
على صعيد آخر، يستعد وائل كفوري لجدول صيفي مزدحم بالحفلات والمهرجانات التي سيحييها في لبنان وعدد من البلدان العربية.
لمشاهدة فيديو أغنية “ولاد الحرام”:
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