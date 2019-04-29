كاريكاتور لترامب ونتنياهو يثير الجدل.. و”نيويورك تايمز” تعتذر – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية رسم كاريكاتور للرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الرسم الذي نُشر الخميس في النسخة الدولية للصحيفة، نتنياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد ترامب الذي يبدو ضريراً ويعتمر قلنسوة”.

وقدّمت الصحيفة اعتذارها بعد نشرها الكاريكاتور حيث اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعادي السامية.

وأكد قسم الرأي في صحيفة “نيويورك تايمز” في الاعتذارات التي نُشرت على موقع تويتر وستُنشر أيضاً في عدد الاثنين، أن الرسم “يتضمّن كليشيهات معادية للسامية. والصورة كانت مسيئة وكان الحكم بنشرها خاطئاً”.