نجمة ستار اكاديمي تعاني من مرض نفسي نادر: وصلت للموت

متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما أثارت جدلًا واسعاً لأنها ادّعت أنها المهدي المنتظر، كشفت نجمة الموسم الخامس من برنامج ستار اكاديمي التونسية إيمان العميري عن إصابتها بمرض نفسي نادر كاد يوصلها للموت.
وأوضحت إيمان العميري في منشور عبر تطبيق الصور إنستغرام “يا ريت الناس الغبية اللي تقول بدها ضجة وإعلام أو ترويج لفيلمها.. حسبي الله فيكم.. الترويج للفيلم ليس عن طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير مكياج.. أو اتكلم في موضوع حساس ممكن أخسر حياتي بسببه”.
وتابعت: “الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا أنا بماذا كنت أعاني أو مريت فيه.. وأنا قررت العيش لا الموت.. والنفسيات الغيورة أقلهم اتفرجوا على القادم”.
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