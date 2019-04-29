الأنظار تتجه نحو مالوما والملايين يترقبون هذا الحدث – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: يترقب الملايين من عشاق الموسيقى والغناء حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards لعام 2019 والمقرر إقامته في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة الإستعراض الذي سيقدّمه النجمين العالميين مادونا ومالوما بأغنيتها الديو Medellín.
وشارك مالوما مؤخرًا متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور خاصة من كواليس التدريبات التي يعقدها من أجل الحدث المنتظر، فحصد منشوره عبر “إنستجرام” مئات ملايين الإعجابات.
حفل Billboard Music Awards ستقدمه النجمة العالمية كيلي كلاركسون، وسيبث على الهواء مباشرة على قناة NBC.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية Medellín حققت رواجًا واسعًا منذ طرحها وحصدت ملايين المشاهدات في أيام قليلة جدًا.
لمشاهدة كليب Medellín:
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