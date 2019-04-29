هذا ما قالته شيرين على المسرح في الرياض

أثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب موجة من الضحك وذلك عندما قالت خلال احياء حفلها في الرياض “اسكت يا بؤي” بما معناه “اصمت يا فمي”.

واتى تعليق شيرين بعدما تعرضت في السنوات الأخيرة الى العديد من العقوبات بسبب تصريحاتها العفوية حيث قررت ان تضع حداً لمواقفها العفوية على المسرح وامام الجمهور.

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وكان الفنان حسام حبيب متواجداً في كواليس الحفل حيث انتشر له أكثر من فيديو وهو يستمتع بالاجواء التي نشرتها زوجته على المسرح.

وكانت نقابة الموسيقيين المصريين قد اتخذت قراراً بوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر وإحالتها الى التحقيق بسبب ما قالته أثناء حفلها في البحرين حيث اتهمتها النقابة بالإساءة لمصر والإضرار بالأمن القومي.

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