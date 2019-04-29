"ديو أكروبات" بعد مشاركته في "أرابز غوت تالنت": أصبحتُ غنيًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكّن فريق "ديو أكروبات"، من لفت الأنظار منذ إطلالته الأولى في الموسم السّادس من "أرابز غوت تالنت"، بعدما استطاع طارق، وابنته فاطمه الزهراء، أنْ يجسّدا لوحات جمعتْ بين حنان الأب، وجماليّة الفنّ.

ووصل الفريق إلى المرحلة النهائيّة من الموسم السّادس للبرنامج، وحصل على مكرمة مقدّمة من رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، للطفلة فاطمة الزهراء، بهدف تغطية تكاليف تعليمها، فضلاً عن تقديم فريق "مياس"، جزءًا من جائزته إلى الثّنائيّ الذي يحتاج إلى الدّعم، نظرًا لظروفه الماديّة الصّعبة.

كاميرا "فوشيا"، التقتْ طارق، وابنته فاطمة الزهراء، متحدثًا عن البرنامج، والمرحلة التي وصل إليها، بالإضافة إلى المكرمة التي حصلتْ عليها ابنته.