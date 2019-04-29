جديد إيناس عز الدين "احلى من الحب"

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: طرحت الفنانة إيناس عز الدين اغنيتها الجديدة "احلى من الحب"، بالتزامن مع إحتفالات الربيع، وهي من كلمات سلامة علي والحان عماد تاج وتوزيع جيزو فيما تسجيلها بالقاهرة على مدار 3 أيام.

يقول مطلعها:

مفيش أحلي من الحب أما يدخل يوم حياة واحدة

تنام وتقوم علي فرحة... وكلمه حب حنينة.

ولا أحلي من الكلمة اللي تجمع واحدة بحبيبها وبالحنية يكسبها... وتبقي معاه مطمنا.

حبيبتك ولا بنتك قولي أنا يا حبيبي إيه... دا حب أنا طايرة بيه ومحدش زيي فيه.





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