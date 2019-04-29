شكرا لقرائتكم خبر عن آريا ستارك منقذة العالم فى Game of thrones season 8 episode 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "The Long Night" هو اسم الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones، والتى عرضت فجر اليوم، وشهدت الحلقة الحرب مع ملك الليل الذى وصل هو وجيشه إلى حدود وينترفل فى الشمال، مع نهاية الحلقة الماضية.

Game of thrones season 8 episode 3

وبدأت الحلقة باستعداد جميع من على أرض المعركة لمواجهة جيش الموتى، مع وصول "ميليساندر" أو "الساحرة الحمراء" إلى أرض وينترفل، لتساعد في القتال، عن طريق إشعال النيران في كل سيوف جيش الدثوراكى، الذى يقف خلف "جورا مورمنت" ليكون أول خطوط الدفاع عن مملكة الشمال.



Game of Thrones

ومن بعدها بدأت الحرب مع جيش ملك الموتى الذين تقدموا بسرعة وقوة كبيرة ضد كل الجيوش التي وقفت تحمى وينترفل، ولذلك امتطى كل من "جون سنو" و"دينيريس تاريجريان" التنانين، ليبدأو في نشر النيران علي جيش الموتى من الأعلى، ولكن اعتلتهم غيمة من السقيع التي حجبت الرؤية عن كلاهما لفترة ليست بالقصيرة.

ليكون "إد توليت" هو أول الساقطين من جيش الشمال، أثناء دفاعه عن "سام" الذى حاول قد الإمكان ان يقوى على خوفه مما يحدث حوله ويقغف بجانبهم في أرض المعركة، وبعد فترة وجيزة من المعركة إضطر كل من "جيمى لانيستر" و"بريام من تارث" من التقهقر إلى داخل حصون وينترفل للاحتماء من جيش الموتى الذ فاقهم عددا وقوة.



Game of Thrones

لتقوم "ميليساندر" بإشعال النيران في الحصن الخشبى الدفاعى الذى أحاط ببلدة وينترفل من الخارج، بعد العديد من المحاولات الفاشلة لإشاعله بسبب الصقيع الذى سببه "ملك الليل"، ومع ذلك استطاع جزء كبير من جيش الموتى اختراق حصون القلعة، وبالرغم من صغر سنها إلا أن "ليانا مورمنت" وقفت بشجاعة للدفاع عن وينترفل، وقتلها أحد العمالقة الذى ضمهم "ملك الليل" إلى جيشه فى أحد حروبه التى فاز بها.

ومن ثم تبدأ حرب "جون سنو" و"دينيريس تاريجريان" مع "ملك الليل" وتنينه من الأعلى، ليسقط "سنو" بسبب الالتحام القوى بين تنينه وتنين "ملك الليل" بعد أم سقط من فوقه، لتبدأ رحلته في المحاولة للوصول إلى "بران"، الذى يقوم بحمايته بكل شجاعة "ثيون جريجوى" في محاولة منه لتعويض ما صدر منه في الماضى.

Advertisements

ومع صغر حجمها استطاعت "آريا ستارك" الوقوف أمام عدد كبير من جيش الموتى، ليظهر "بريك دوندوريان"، و"Hound" في محاول منهم لإنقاذها منهم، ليموت "بريك دوندوريان" بسبب تلقيه العديد من الطعنات المختلفة من جيش الموتى، ولكن أكدت " ميليساندر" على أنه قام بدوره على أكمل وجه، وحان وقت موته، كما أنها حفزت "آريا ستارك" وشجعتها على استجماع قوتها من جديد لمواجهة جيش ملك الليل.



Game of Thrones

ومع اقتراب "جون سنو" من "ملك الليل" ليتمكن من قتله، استطاع الثانى من إفاقة جميع من ماتوا على يد جيشه ليتكون جيش جديد من الموتى السائرين، ولذلك تعطل "سنو" من التحرك تجاه "بران" لحمايتهن كما وصل عديد ليس بقليل من جيش الموتى إلى السرداب التي تحتمى به "سانسا ستارك" و "تريون لانيستر" وباقى سكان وينترفل، لتقف "سانسا" و" تريون" جنبا إلى جنب دفاعا عن السرداب.

لتتابع أحداث الحلقة مع وصول "ملك الليل" إلى "بران"، ومحاولة "ثيون جريجوى" بالدفاع عنه التي أودت بقتله، لتظهر "آريا ستارك" وتقوم بقتل "ملك الليل"، ليموت كل جيشه أيضا.



Game of Thrones

لتنتهى أحداث الحلقة مع موت "جورا مورمنت" بعد أن قام بالدفاع عن "دينيريس تاريجريان"، وموت "الساحرة الحمراء" أو "ميليساندر"، بعد أن قامت بخلع العقد التي ترتديه ويمنعها من التقدم في السن.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.