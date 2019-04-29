فى شم النسيم.. نجوم الفن وسط الفسيخ والرنجة والبيض (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شم النسيم هو يوم يتميز بعادات لا تتغير مهما مر الزمن، ومن ضمن هذه العادات الذهاب للحدائق والنوادى وأكل الفسيخ والرنجة، ومن خلال هذا التقرير نبرز أشهر نجوم الفن الذين لم يخجلوا فى التصوير اثناء تناولهم الفسيخ والرنجة.

اكل فسيخ وبيض وبصل تجمع محسن سرحان ومحمود المليجي وهند رستم

اكلة رنجة وبصل تجمع وفاء عامر ومى سليم

اكلة فسيخ ورنجة تجمع فريد شوقى وليلى مراد ومديحة يسرى وهدى سلطان

الفسيخ والبصل يجمع شيماء سيف وهيدى كرم وبدرية طلبة Advertisements

سعاد مكاوى تحمل الفسيخ

شويكار تلون البيض

فسيخ وبيض وبصل تجمع فيفى عبده ودينا وهشام عباس وسعد الصغير

مارى منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله

وجبة فسيخ وبصل تجمع ميرهان حسين واسرتها

وداد حمدى تلتقط صورة مع الفسيخ

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