قبلة رومانسية من احمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل بمناسبة عيد زواجهما الاول!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:52 صباحاً - احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على طريقته الخاصة، بعيد زواجه الاول من ندى الكامل.

فقد نشر الفيشاوي صورة ظهر فيها وهو يقبل زوجته وعلق عليها قائلا “عام مر وأتمنى أن نعيش ونموت سويا”.