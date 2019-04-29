كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:52 صباحاً - احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على طريقته الخاصة، بعيد زواجه الاول من ندى الكامل.
فقد نشر الفيشاوي صورة ظهر فيها وهو يقبل زوجته وعلق عليها قائلا “عام مر وأتمنى أن نعيش ونموت سويا”.
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كانت هذه تفاصيل خبر قبلة رومانسية من احمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل بمناسبة عيد زواجهما الاول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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