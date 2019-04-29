- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:52 صباحاً - فاجأ الممثل المصري أحمد فهمي متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما نشر صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي من كواليس تصوير مسلسل “الواد سيد الشحات”، حيث اشار الى أن وهبي ستظهر معه في العمل كضيفة شرف على العمل.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
Advertisements
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
https://www.instagram.com/p/BwzDDkBAIJq/الوادسيد الشحات ….. اضرب جامد
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أحمد فهمي يفاجئ الجميع بمشاركة هيفا وهبي بـ”الواد سيد الشحات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.