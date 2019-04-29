شاهدوا.. وفاة مفاجئة لعارض أزياء على المنصة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:52 صباحاً - سقط عارض أزياء مشارك في أسبوع الموضة في ​ساو باولو​ البرازيلية على المنصة بعدما شعر بالإعياء قبل أن يفارق الحياة.

وقال منظمو الفعالية، في بيان، إن “العارض تاليس سوريس الذي تعرض لوعكة صحية خلال عرض لماركة أوكسا البرازيلية توفي”.

ولم يشر البيان، إلى تفاصيل أكثر، بينما ذكرت الصحيفة المحلية اليومية “فولها دي ساو باولو” أن سوريس تعثر في رباط حذائه وسقط.

والشاب المعروف، في أوساط الموضة بإسم ​تاليس كوتا​ (26 عاما) فقد وعيه، عندما كان يستدير لمغادرة منصة العرض، وذكرت تقارير إعلامية أنه سرعان ما تدخل عناصر الإسعاف المتواجدين في الموقع أمام أعين الجمهور المذهول.

ويعد أسبوع الموضة في ساو باولو، الذي انطلق في 22 نيسان، واختتم أمس السبت، من أهم الفعاليات في أميركا اللاتينية.

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