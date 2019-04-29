سخرية من صور روبي وقمر مع صاحب شخصية “الجبل” في “صراع العروش”

شارك المنتج المصري محمد السبكي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، مجموعة صور من كواليس فيلم “حملة فرعون” ظهر فيها نجمات المسلسل سوزان نجم الدين وروبي وقمر إلى جانب الممثل الآيسلندي الشهير بشخصية “الجبل” في المسلسل الذي يتابعه الملايين حول العالم “صراع العروش”.

وكانت الصور بمثابة مفاجأة وصدمة في ذات الوقت للعديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الفارق الكبير في الطول بين الجبل وباقي الممثلات، وسيطرت روح الكوميديا على معظم التعليقات، فكتب أحدهم قائلًا: “دا فرعون نفسه يا جدعان”.