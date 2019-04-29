- 1/2
- 2/2
شارك المنتج المصري محمد السبكي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، مجموعة صور من كواليس فيلم “حملة فرعون” ظهر فيها نجمات المسلسل سوزان نجم الدين وروبي وقمر إلى جانب الممثل الآيسلندي الشهير بشخصية “الجبل” في المسلسل الذي يتابعه الملايين حول العالم “صراع العروش”.
وكانت الصور بمثابة مفاجأة وصدمة في ذات الوقت للعديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الفارق الكبير في الطول بين الجبل وباقي الممثلات، وسيطرت روح الكوميديا على معظم التعليقات، فكتب أحدهم قائلًا: “دا فرعون نفسه يا جدعان”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
حمله فرعون قريبا
A post shared by محمد السبكي (@moh_elsobky) on Apr 25, 2019 at 3:49am PDT
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
حمله فرعون قريبا
A post shared by محمد السبكي (@moh_elsobky) on Apr 25, 2019 at 3:45am PDT
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
A post shared by محمد السبكي (@moh_elsobky) on Apr 25, 2019 at 3:43am PDT
فيلم “حملة فرعون” من ضمن الأعمال التي من المقرر أن تنافس في موسم الأعياد، وهو يضم عدد من الأسماء اللامعة مثل: عمرو سعد، روبي، محمود عبد الغني، سوزان نجم الدين، قمر، حورية فرغلي، و الملاكم مايك تايسون والآيسلندي ثور بغورنسون.
و تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، الفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز وتاليف كريم حسن بشير.
كانت هذه تفاصيل خبر سخرية من صور روبي وقمر مع صاحب شخصية “الجبل” في “صراع العروش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.