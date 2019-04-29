"فريق مياس" من لبنان يفوز بـ "Arabs Got Talent" بموسمه السادس

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد منافسةٍ حامية امتدّت على مدى نحو ثلاثة أشهر، وتواجد مكثّف ونوعي داخل الاستوديو لعدد من نجوم ونجمات العالم العربي الذين حرصوا على حضور الحلقة الأخيرة المباشرة، فاز فريق "ميّاس" من لبنان بلقبArabs Got Talent" بموسمه السادس على MBC4 وMBC مصر، وMBC العراق، إثر أدائه المبهر ونيله أعلى نسبة تصويت من الجمهور. وبذلك، يكون فريق "ميّاس" وبموازاة نيله اللقب، حصل على سيارة شيفرولية Blazer موديل 2019، الجديدة كلياً، إضافةً إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي، كل ذلك طبعاً بحضور أعضاء لجنة التحكيم: نجوى كرم وعلي جابر وأحمد حلمي. وخلال الحلقة، استُهلّت العروض على المسرح مع عرض مبهر لـ "سيرك دو سوليه" برفقة الصوت الاوبرالي المبدع لـ إيمان بيشه، الفائزة بلقب الموسم الخامس من Arabs Got Talent ، فقدما معاً أغنية جديدة من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.





أما مفاجأة الحلقة الختامية فكانت مع نجوى كرم التي قدمت أغنيتها الجديدة لأول مرة على المسرح، وحملت عنوان "بعلّق مشنقتو" من كلمان نزار فرنسيس وألحان جان ماري رياشي. بدوره شارك مقدم البرنامج نجم البوب قصي وصلة غنائية على المسرح برفقة كل من نجمَي البوب المغربيّيْن أحمد شوقي وبلال أفريكانو .

بموازاة ذلك، أعلن العميد علي جابر عن مكرمة مقدمة من رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، للطفلة فاطمة الزهراء من فريق Duo Acrobat بهدف تغطية تكاليف تعليم فاطمة الدراسية. وكان فريق Duo Acrobat قد نافس بقوة على اللقب خلال الحلقة الختامية من البرنامج.

للسجادة الحمراء وقعها

شهدت استوديوهات MBC حضوراً مكثفاً ونوعياً لعدد من نجمات ونجوم العالم العربي، في الفن والدراما والسينما والتلفزيون والإعلام وغيرها، الذين حرصوا على التواجد في الاستوديو وحضور العروض الختامية حتى لحظة التتويج. بموازاة ذلك، حفلت فعاليات "السجادة الحمراء" التي أقامتها MBC قُبيل انطلاق الحلقة الختامية، بتواجد نخبة من النجمات والنجوم العرب من كافة أنحاء العالم العربي، إضافة إلى أهل الصحافة والإعلام، فكان للصور والأحاديث الخاصة وقع خاص حفلت به وسائل الإعلام والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي.

المؤتمر الصحفي

فور اختتام البرنامج وتتويج الفائز باللقب، عقدت "مجموعة MBC" مؤتمراً صحفياً حضره حشدٌ من أهل الصحافة والإعلام، من مختلف الدول العربية، إلى النجوم والنجمات الضيوف، وفريق "ميّاس" الفائز باللقب وعلى رأسه قائد الفريق نديم شرفان، والمتحدّث الرسمي بإسم "مجموعة MBC" مـازن حـايك.

استهلّ رئيس فريق "ميّاس" نديم شرفان، المؤتمر بتوجيه الشكر لـ"مجموعة MBC" مضيفاً: "لقد قدم فريقي فناً راقياً كان قوامه الرقص المستمد من الأصالة والتاريخ"، وأضاف: "الفن هو حياة ونمط حياة، وأحيّي من القلب فريق Duo Acrobat على كل ما قدمه والصعوبات التي تخطّاها، وتمكن من المنافسة بقوة على اللقب فكان نداً قوياً وخصماً لا يستهان به، ولم أكن سأحزن لو كان اللقب من نصيبه فكلانا كان يستحقّه بجدارة." وختم شرفان: "سنستفيد من المبلغ الذي فزنا به لافتتاح مدرسة للرقص الراقي تحمل اسم "ميّاس" هدفها دعم المواهب والطاقات الفنية الواعدة."

من جانبه، وبعد أن هنأ المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC" مـازن حـايك، الفائز بالبرنامج، توجّه بالشكر إلى فريق الإنتاج في MBC، بقيادة سمر عقروق، وكذلك إلى أعضاء لجنة التحكيم، على ما قدّموه من وقت وجهد وخبرة وتوجيه للمشتركين عبر مراحل البرنامج ومواسمه المتعاقبة. وأضاف حـايك: "بعد ستة مواسم من النجاح، كرّس Arabs Got Talent نفسه كمنصّة تعبير مفضّلة للشباب العربي من خلال الفنون والإبداعات والمواهب العربية النوعية، فيما باتت مجرّد المشاركة في البرنامج بمثابة الفوز والشهرة، لناحية استقطاب أصحاب المواهب الحقيقية للجمهور والمشاهدين ليس من العالم العربي فحسب، بل من مختلف دول العالم." وفي معرض إجابته على سؤالٍ تطرّق إلى مدى صحة ما يقال عن نيّة MBC إطلاق قناة خاصة بالمغرب العربي، وفيما لو كان ذلك قد انعكس على وجود خمس فرق مغربية تنافست في الحلقة الأخيرة من بين عشرة مُتسابقين، أوضح حـايك: "المغرب العربي غني بالمواهب، وأُذكّر بأن للمشاركة المغربية حصة كبيرة في أغلبية برامج المواهب في المجموعة، عبر مواسمها المتعاقبة، وهذا الأمر ليس جديداً بل طبيعياً ولا علاقة له بخطة النمو والتوسّع التابعة للمجموعة... والأمور مرهونة بأوقاتها!". أخيراً، وفي معرض إجابته عمّا إذ كان ثمة موسماً سابعاً للبرنامج أم أن الموسم السادس الحالي هو مسك الختام، قال حـايك: "يسرّنا الإعلان عن عودة "Arabs Got Talent" إلى الجمهور بموسم سابع مرتقب مستقبَلاً على MBC."

