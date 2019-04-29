مدونة كويتية تثير الجدل بسبب عطرها باهظ الثمن

أثارت المدوّنة الكويتية نهى نبيل جدلاً واسعاً بنشرها مقطع فيديو وهي تقف أمام زجاجة عطر ضخمة تتحرك بحسب طول الشخص الذي يقف أمامها، حيثاستعرض شاب تفاصيل هذا العطر الضخم والذي يتم استخدامها عبر "ريموت كنترول"، وقد تم تركيبه بعد إجراء 494 محاولة لاستخراج هذا العطر. ويبلغ ثمنه مليوناً و295 ألف دولار أميركي.

ووصفت نبيل العطر بأنه عطر "امبراطوريات وفي قمة الفخامة ويمكن كل يوم تعديله ليرش عليكي"، ووصفته بأنه "أجمل العطور التي شممتها في حياتي"، حيثظهرت في المقطع وهي ترش من العطر بواسطة "الريموت كنترول"، الامر الذي اشعل رواد السوشيال ميديا بسبب سعر الرشة الخيالية التي استخدمتها نبيل.

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ديانا حداد ولجين عمران وميريام فارس ولغة الأرقام على السوشيال ميديا