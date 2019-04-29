شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر طول عمرها بتلون الدنيا".. كيف احتفلت أبلة فضيلة بشم النسيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر اليوم بعيد الربيع وشم النسيم، وهو اليوم الذى يحتفل به المصريون منذ عهد الفراعنة، والمرتبط بالخروج والتنزه فى الحدائق والمتنزهات وأيضا بتناول العديد من الأكلات المعينة.

وفى ظل الاحتفال بعيد الربيع، وفى حلقة قديمة من برنامج غنوة وحدوتة لأبلة فضيلة، أكدت من خلاله أن شم النسيم يحب الألوان ويلون الدنيا بألوانه المبهجة وأنه عيدا وفرحة لكل الناس، مضيفة: "أن مصر فى احتفالات شم النسيم بتلون الدنيا طول عمرها".

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وروت أبلة فضيلة خلال البرنامج حدوتة عن احتفال الأطفال بشم النسيم وتلوين البيض والخروج فى الجناين ومشاهدة الزهور، ثم أعقبتها بأغنية خاصة بهذه المناسبة المبهجة والتى يسعد بها الناس جميعا.

ويحتفل المصريون هذا اليوم بالتنزه فى المساحات الخضراء والحدائق العامة على النيل وحديقة الحيوان، ويعتبر الفسيخ والرنجة والخس والترمس والبصل الأخضر من الأكلات المفضلة هذا اليوم.