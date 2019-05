شكرا لقرائتكم خبر عن Game of thrones.. مشهد Arya وthe Night King يبهر الجمهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتهاء الحلقة الثالثة للموسم الثامن من المسلسل الشهير Game of Thrones، واصل هاشتاج #Game of Thrones تصدره فى الترند العالمى والعديد من دول العالم وسط اهتمام كبير من عشاق المسلسل الأشهر عالميا.





وحرص المشاركون فى الهاشتاج على الاحتفاء بحلقات season 8 من مسلسل Game of Thrones، حيث تفاعل قطاع كبير من عشاق المسلسل بالمشهد الذى جمع نجمة المسلسل Arya مع the Night King، لتنتقل أجواء هذا المشهد إلى صفحات السوشيال ميديا، حيث جاءت بطلة المسلسل Arya ضمن الترندات العالمية، وظهر على بعض متابعى Game of Thrones الفرحة بعد هذا المشهد.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.





