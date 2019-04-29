شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2019 بدون مخرجين جدد واستثناء وحيد فى "بركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان هذا العام عدم تقديم مخرجين جدد يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى فى الدراما التليفزيونية باستثناء مخرج واحد فقط يخوض تجربته الأولى فى الدراما هذا العام وهو المخرج محمود كريم مخرج مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد، وذلك يأتى عكس ما يحدث فى كل عام حيث يظهر أكثر من مخرج يقدم تجربته الأولى، إلا أن هذا العام اختار صناع المسلسلات مخرجين لهم خبرات سابقة وقدموا أعمالاً من إخراجهم فى السنوات الأخيرة، حتى وإن كان عمل واحد فقط.



محمود كريم

وبالنظر الى المسلسلات المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل، نجد مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، يخرجه ابراهيم فخر الذى قدم العديد من التجارب الدرامية فى السنوات الماضية مثل "خرم إبرة" مع عمرو سعد، و"ابن حلال" مع محمد رمضان، و"حالة عشق" و"وعد" و"رسايل" مع مى عز الدين، ومسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، يخرجه بيتر ميمى الذى قدم الجزأين الأول والثانى من العمل.



ابرهيم فخر

وكذلك مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، فيخرجه أحمد الجندى صاحب أكثر من تجربة كوميدية سابقة منها "الكبير أوى" مع أحمد مكى و"نيللى وشريهان" و"فى اللا لا لاند" مع دنيا سمير غانم، ومسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين فيخرجه أكرم فريد الذى قدم سابقًا تجربة واحدة فى مسلسل "ساحرة الجنوب" مع حورية فرغلى اضافة الى استكماله مسلسل "كأنه إمبارح" مع رانيا يوسف.



كرم فريد

وفى مسلسل "هوجان" للنجم محمد امام، فتخرجه شيرين عادل صاحبة التجارب الدرامية المتعددة، ومسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، يخرجه حسام على الذى قدم سابقًا مسلسلات "بنات سوير مان" و"30 يوم" و"الرحلة"، ومسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، يخرجه أحمد سمير فرج الذى أخرج أكثر من مسلسل فى السنوات الماضية، ومسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة، فيخرجه رؤوف عبد العزيز الذى قدم مسلسلات "ألف ليلة وليلة"، و"أبو البنات" و"طاقة نور" و"فوق السحاب".

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رؤوف عبد العزيز وهانى سلامة

ويعرض هذا العام أيضًا مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان من إخراج أحمد صالح الذى قدم أكثر من تجربه سابقة آخرها "أيوب" مع مصطفى شعبان فى رمضان الماضى، و"لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال ويخرجه حسين المنباوى الذى كانت له تجربتين سابقتين فى مسلسلى "عد تنازلى" و"حلاوة الدنيا"، و"ابن أصول" للنجم حمادة هلال يخرجه محمد بكير الذى قدم أكثر من تجربه درامية سابقة



حسين المنباوى

وبالنسبة لمسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، فيخرجه "سميح النقاش" الذى قدم تجربتين سابقتين هما "حكايات وبنعيشها" مع ليلى علوى ومسلسل "من غمضة عين" بطولة داليا البحيرى وأنغام، ومسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ويخرجه أحمد خالد أمين الذى قدم تجربتين سابقتين هما "الطبال" مع أمير كرارة و"أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان وصابرين، و"بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم ويخرجه خالد الحلفاوى الذى قدم العام الماضى مسلسل "الوصية" مع أكرم حسنى.