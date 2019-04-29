بريانكا شوبرا في إطلالة جديدة مع صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة الهندية العالمية، بريانكا شوبرا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

وظهرت خلالها برفقه عدد من صديقاتها، وعلقت على الصورة قائلة: "نصنع الآيس كريم بأنفسنا"، ووجهت الشكر لمساعدتها من قبلهن، ورافقتها في الصورة النجمة الهندية عليا بهات، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي بريانكا على حسابها.

يذكر أن بريانكا شوبرا تعيش انتعاشة فنية حاليًا، وتشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم السيرة الذاتية "The Sky is Pink" والمقرر عرضه خلال العام الجاري، إلى جانب فيلم الكوميديا والمغامرات "Cowboy Ninja Viking" والذي يشاركها البطولة النجم كريس برات ولم يتم الإعلان حتى الآن عن ميعاد طرحه تجاريًا. ​