- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشرت النجمة الهندية العالمية، بريانكا شوبرا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".
وظهرت خلالها برفقه عدد من صديقاتها، وعلقت على الصورة قائلة: "نصنع الآيس كريم بأنفسنا"، ووجهت الشكر لمساعدتها من قبلهن، ورافقتها في الصورة النجمة الهندية عليا بهات، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي بريانكا على حسابها.
يذكر أن بريانكا شوبرا تعيش انتعاشة فنية حاليًا، وتشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم السيرة الذاتية "The Sky is Pink" والمقرر عرضه خلال العام الجاري، إلى جانب فيلم الكوميديا والمغامرات "Cowboy Ninja Viking" والذي يشاركها البطولة النجم كريس برات ولم يتم الإعلان حتى الآن عن ميعاد طرحه تجاريًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا في إطلالة جديدة مع صديقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.