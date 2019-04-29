- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشر المخرج الأمريكي العالمي، جون فيفرو صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وكانت الصورة من كواليس النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King"، حيث ظهر وهو يقوم بالانتهاء من المراحل الأخيرة للفيلم قبل طرحه تجاريًا.
وعلق فيفرو على الصورة: "شاركت بلعب الدرامز أثناء تسجيل الموسيقى التصويرية للفيلم"، كما وجه الشكر للموسيقار العالمي، هانز زيمر والذي يقوم بتوزيع الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم، ومن المقرر عرضه تجاريًا منتصف شهر يوليو المقبل.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها فيفرو بتحويل أحد كلاسيكيات ديزني الكارتونية لفيلم واقعي، وكان آخرها فيلم "The Jungle Book" عام 2016، والذي حقق إيرادات عالمية تخطت حاجز الـ900 مليون دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار كأفضل مؤثرات بصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "The Lion King" يواصل إنهاء المراحل الأخيرة قبل طرح الفيلم تجاريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.