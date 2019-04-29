بالصور- نجوم الفن يهنئون الجمهور بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الجمهور ومتابعي صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي باحتفالات عيد القيامة المجيد.

فيفي عبده

نشرت فيفي عبده صورة، عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام"، وعلقت عليها: "كل سنة وإخوتي الأقباط شركاء الأرض والوطن بخير.. عيد قيامة مجيد".

ريم البارودي

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شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها بصورة، علقت عليها: "كل سنة وكل أصحابي بألف خير وصحة وسعادة.. عيد قيامة سعيد مجيد كل سنة وإحنا كلنا بألف خير وحب".

هاني شاكر

هنأ المطرب هاني شاكر جمهوره بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ونشر عبر صفحته الشخصية في "انستجرام"، صورة جديدة، وكتب معلقًا عليها: "كل سنة وإخوتي الأقباط شركاء الأرض والوطن بخير. عيد قيامة مجيد".

إدوارد

هنأ الفنان إدوارد جمهوره باحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ونشر صورة جديدة، وكتب معلقًا عليها: "كل سنة وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم".​