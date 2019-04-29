بالفيديو: عبير سندر غاضبة وترد بقسوة على الساخرين من صورها مع زوجها

أبدت الفاشينيستا السعودية عبير سندر غضبها الشديد من التعليقات السلبية الساخرة التي طالتها بعد زواجها من شاب بريطاني وسيم ببشرة قوقازية فاتحة، حيث وصل الأمر إلى حد الإهانة والتجريح عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقالت عبير سندر: “قرأت بعض التعليقات عبر السوشيال ميديا والتغريدات عبر تويتر.. يعني انتوا قديش حياتكم مرة تعيسة ومرة حزينة حتى تطلعوا كلام بايخ وتقولوا كلام ما ينقال.. مثلا تقولون ازاي هي قاعدة تقول تحب لونها ثم تتزوج واحد ابيض واشقر.. ايش دخل؟ ايش دخل؟”

وأكملت الفاشينيستا السعودية التي تقضي حالياً شهر العسل مع زوجها في سنغافورة: “معقولة انه انا علشان احب نفسي.. اكره الناس التانيين كلهم؟ والبعض يقول انتي لهاي الدرجة معقدة حتى تختاري واحد اشقر؟؟ والله مرة ما له دخل.. علاقة الناس لا دخل لها بالشكل او اللون أو اي شيء تاني.. نحنا اتفقنا هنا الاول وبعدين هنا”، وأشارت إلى رأسها وقلبها موضحة أن التفاهم والانسجام بينها وبين زوجها تم بسبب توافق طباعهما وشخصيتيهما أولاً.

الجدير بالذكر أن عبير سندر قد تزوجت مدرب الألعاب القتالية البريطاني المسلم جوردان أونيل منذ أيام قليلة في السعودية في حفل عائلي بهيج ثم سافرت معه إلى سنغافورة حيث اتفق الزوجان على الاستقرار هناك بسبب عمل الزوج، على أن تعود هي للخليج بشكل متقطع عندما يكون لديها عملاً متعلقاً بعالم الجمال والأزياء.