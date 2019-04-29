مها محمد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرضت الفنانة مها محمد، لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات والاطمئنان على حالتها الصحية.

وشاركت “ مها ” جمهورها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “ سناب شات ”.

ونشرت مها صورة لها من داخل المستشفى وهي تضع المحاليل الطبية بيدها، وعلقت عليها قائلة: انتكاس حالة مها الصحية ادعوا لها بالشفاء .

وكشفت مصادر إعلامية أن الفحوصات والتحاليل بينت أن مها مصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير، وحصوات بالمرارة، وفق ما تناقلته بعض الحسابات على السوشيال ميديا، فيما لم تؤكد “ مها ” صحة الخبر.

وكانت مها محمد تعرضت قبل أيام قليلة لأزمة صحية مفاجئة، أسفرت عن دخولها المستشفى لإجراء الفحوصات والاطمئنان، بسبب انخفاض في ضغط الدم وأنيميا، ثم وجهت الشكر لجمهورها ولكل من سأل عن وضعها الصحي.