حذرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، من خلال مقاطع فيديو، متابعيها عبر حسابها على تطبيق ” سناب بشات. ” وعرضت في المقاطع معلومات تنتشر في الفترة الاخيرة عن مادة قاتلة توجد في كل مطبخ، وبالتحديد في ” الترموس ” أو حافظات الشاي والقهوة، موضحة تفاصيل تلك المعلومات لتنبه جمهورها بخطر استعمال هذه الحافظات لأنها تتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

كما شاركت بلقيس متابعيها بمقطع فيديو من حفل زفاف وأكدت أنها سيكون حفلها الأخير في هذا الموسم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بلقيس تحذر من حافظات الشاي: تسبب السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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