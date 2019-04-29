شاهد.. شيرين عبدالوهاب تداعب الجمهور في حفلها بالرياض: اسكت يا بؤي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المطربة شيرين عبدالوهاب أقامت حفلًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية. عرض "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مقطع فيديو لشيرين عبدالوهاب "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مقطع فيديو لشيرين عبدالوهابوهي تداعب جمهورها خلال الحفلة. شاهدت "عبدالوهاب"، سيدة من الجمهور وهي تقوم بتصويرها، فردت قائلة: "شكلك بتصوريني عشان تبعتيها يا أروبة، اسكت يا بؤي". شاهد الفيديو..

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