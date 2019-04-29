خاص وبالفيديو- هل يقام حفل موريكس دور في السعودية؟ وماذا عن تكريم النجوم السعوديين؟خاص الفن- توقف...

ميرنا وليد - بيروت - حل الدكتوران زاهي و​فادي حلو​، صاحبا جائزة ال​موريكس دور​ ضيفين على برنامج " نجوم الفن " الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير هلا المر.

في هذا الجزء الثاني والأخير من المقابلة، تحدث الدكتوران حلو عن تكريم النجوم السعوديين، وعن إمكانية اقامة حفل الموريكس دور في ​السعودية​ أو في أية دولة عربية في السنوات المقبلة، شرط ان يكون الحفل بمستوى ما يقدمانه في لبنان، وأكدا ان الفكرة مطروحة بقوة، وقد تقدمت عدة بلدان بإقتراحات حول الامر.

لمتابعة كل ما قاله الدكتوران زاهي وفادي حلو في هذه الحلقة من "نجوم الفن" مع الاعلامية هلا المر تابعوا المقابلة بالفيديو.