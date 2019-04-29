شاهد… مشاري بويابس لـ دانة الطويرش: “اول شي طلعي اقامة بعدين الكفيل يوقع لك”

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه كل من الاعلامي الكويتي مشاري بويابس والفاشينستا العراقية دانة الطويرش بينما كانا يتمازحا بشأن الاقامة الكويتية.

وقال بويابس للفاشينستا العراقية : “اول شيء طلعي اقامة وبعدين الكفيل يوقع لك” لترد عليه دانة الطويرش: “عندي اقامة وانا كبيرة نفسي وما عندي كبير والله”.

وتابعت دانة “اول شيء عندي بزنس واخدم الديرة ومساوية صالونات”.