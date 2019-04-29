كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه كل من الاعلامي الكويتي مشاري بويابس والفاشينستا العراقية دانة الطويرش بينما كانا يتمازحا بشأن الاقامة الكويتية.
وقال بويابس للفاشينستا العراقية : “اول شيء طلعي اقامة وبعدين الكفيل يوقع لك” لترد عليه دانة الطويرش: “عندي اقامة وانا كبيرة نفسي وما عندي كبير والله”.
وتابعت دانة “اول شيء عندي بزنس واخدم الديرة ومساوية صالونات”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… مشاري بويابس لـ دانة الطويرش: “اول شي طلعي اقامة بعدين الكفيل يوقع لك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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