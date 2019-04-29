كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمجموعة من مقاطع الفيديو التحذيرية والتي فضلت التحدث عنها لحماية كل أسرة من الأمراض.
وعرضت في المقاطع معلومات تنتشر في الفترة الاخيرة عن مادة قاتلة توجد في مطبخ كل بيت وتحديداً في “الترموس” أو القنينة المعدنية التي تحفظ حرارة الشاي والقهوة.
وشرحت بلقيس تفاصيل تلك المعلومات لتنبه جمهورها من خطر استعمال هذه الحافظات لأنها تتسبب بالإصابة بمرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بلقيس تحذر من إستعمال هذا الغرض في المطبخ.. خمنوا ما هو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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