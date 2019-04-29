شاهدوا إليسا تُبارك لـ شيرين عبد الوهاب وتُفرح قلب نادين نجيم

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن إعجابها بتتر مسلسل “خمسة ونص” بصوت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ والذي حمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس”. وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “ما في أجمل من إحساسك بالمصري وباللبناني… مبروك الغنية والنجاح. هالغنية يا بتحبها يا بتحب…”. هذا الكلام أفرح قلب الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ التي تخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل “خمسة ونص” الى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، وكتبت نادين لـ إليسا :”يا إلهي أحبك”. اتهام نادين نسيب نجيم بتقليد سيرين عبد النور.. شاهدوا كيف علقت بقوة على من هاجموها!

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