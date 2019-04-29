كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - تعرّض مركز تجميل في روسيا لإنتقادات كثيرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أطلق موضة غريبة، وهي وضع نمل حي في الأظافرالتي يتم تركيبها للواتي يقصدنه، ووصفت إحدى متابعات صفحة المركز هذه الموضة الغريبة بـ”الوحشية والقاسية بحق الحيوان”، وسألت متابعة أخرى عما يحدث للنمل الموجود في الأظافر المركبة.
ومن المعروف عن هذا المركز التجميلي أنه يطلق بين فترة وأخرى أفكاراً غريبة خاصة بالأظافر، منها تصاميم على شكل فرشاة أسنان وأمشاط ملونة صغيرة الحجم، وتصاميم تشبه الهوت دوغ.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز تجميل في روسيا يتعرض لهجوم كبير بعد أن وضع نملاً حياً داخل أظافر مركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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