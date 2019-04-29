مركز تجميل في ​روسيا​ يتعرض لهجوم كبير بعد أن وضع نملاً حياً داخل أظافر مركبة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - تعرّض مركز تجميل في ​روسيا​ لإنتقادات كثيرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أطلق موضة غريبة، وهي وضع نمل حي في ​الأظافر​التي يتم تركيبها للواتي يقصدنه، ووصفت إحدى متابعات صفحة المركز هذه الموضة الغريبة بـ”الوحشية والقاسية بحق الحيوان”، وسألت متابعة أخرى عما يحدث للنمل الموجود في ​الأظافر المركبة​.

ومن المعروف عن هذا المركز التجميلي أنه يطلق بين فترة وأخرى أفكاراً غريبة خاصة بالأظافر، منها تصاميم على شكل فرشاة أسنان وأمشاط ملونة صغيرة الحجم، وتصاميم تشبه الهوت دوغ.