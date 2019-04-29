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كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - بعد أن أعلنت شبكة قنوات “الحياة” عن تقديم الممثل المصري هاني رمزي، برنامج مقالب يحمل عنوان “هاني في الألغام”، ومن المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل، كشف مصدر لصحيفة “الوطن” المصرية، أن المقلب يتمثل في دعوة الضيوف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، وذلك في إطار أعمال تنشيط السياحة في مصر، وقبل أن يتوجه الضيف إلى المنطقة الأثرية، يلتقي بالإعلامية بوسي شلبي، لتجري حوارا معه، وذلك قبل أن تصطحبه في سيارة إلى المنطقة المراد افتتاحها، وفجأة ينفد البنزين من السيارة في الصحراء، ليرتجل سائقها منها، وينفجر فيه “لغم”، وسط حالة من الرعب تنتاب الضيف و”شلبي” آنذاك، اللذان يقبعان داخل السيارة خوفا على حياتهما.
وبجسب المصدر، لن يشارك رمزي في عمل المقلب بضيوفه، حيث يكتفي بالتعليق الصوتي كما يفعل دائما في أغلب برامجه، ولا يظهر سوى في نهاية المقلب.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف سيكون مقلب هاني رمزي في “هاني في الألغام”.. وما علاقة بوسي شلبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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