“لقد فعلناها مجددا”.. ريما فقيه حامل بمولودها الثالث

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:59 صباحاً - كشفت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة ​ريما فقيه​ عن خبر حملها بمولودها الثالث، حيث نشرت صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها الى جانب طفليها “ريما وجوزيف”، وتضع يدها على بطنها، وعلقت على الصورة بالتالي:

“يمتلىء قلبي بالسعادة والحماس، عائلتي تكبر، شكراً لك يا رب”.

“شكراً من كل قلبي لزوجي وابنتي وابني ونعمتنا الجديدة.. لا أستطيع أن أفارق زوجي”.

بدوره قام زوج فقيه المنتج اللبناني العالمي ​وسيم صليبي​ بنشر صورة تجمعهما، واضعاً يديه على بطن زوجته وعلق عليها بالتالي: “لقد فعلناها مجددا”.





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