محمد نجاتى شقيق حمادة هلال في «ابن أصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان محمد نجاتى من تصوير عدد كبير من مشاهده ضمن أحداث مسلسل “ابن أصول” الذى يخوض به الفنان حماده هلال السباق الرمضانى القادم ومن إنتاج سينرجى وإخراج محمد بكير وتأليف أحمد محمود أبوزيد.

ومن المقرر أن يجسد الفنان المصري من خلال العمل شقيق حمادة هلال من الأب فقط ويقع بينهم العديد من الصراعات سوف تكشفها أحداث المسلسل الذى يراهن عليه نجاتى بقوة خلال الماراثون الرمضانى .

ويشارك في بطولة مسلسل “ابن أصول”، حمادة هلال، محمد نجاتي، رانيا منصور، آيتن عامر، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.