شريف مدكور يكشف المزيد من التفاصيل عن مرضه.. ويوجه رسالة للشامتين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي المصري شريف مدكور مؤخرا عن إصابته بورم سرطاني في القولون، مشيرا إلى أنه سيجري عملية جراحية في أول شهر رمضان القادم لإزالته.

شريف كشف المزيد من التفاصيل عن مرضه، خلال مكالمته الهاتفية في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، وأن الأطباء توقعوا إمكانية عودته لحياته الطبيعية خلال شهر من إجرائه جراحة استئصال الورم، مع وجود احتمال لحاجته لعلاج كيميائي بعد ذلك.

وعما إذا كان يخشى من فقدان شعره نتيجة العلاج الكيماوي، أكد الإعلامي المصري عدم قلقه من هذا الأمر، وأنه سيقدم برنامجه بدون شعر في هذه الحالة دون أن يشعر بأي مشكلة.

وعن كيفية اكتشافه للمرض، قال إنه عانى منذ فترة من نزيف لم يعرف سببه، وخضع لاختبار بالمنظار الطبي، وأوضح الفحص أن الورم موجود منذ أكثر من عام، مرجحا أن يكون سبب المرض عامل وراثي.

Advertisements

وكشف شريف أنه علم بنتيجة الاختبار وهو في طريقه لعمله في مدينة الإنتاج الإعلامي، فلم يبك ولم يخف، بل مارس عمله بشكل طبيعي، وسجل في ذلك اليوم أربع حلقات من برنامجه.

ووجه الإعلامي رسالة للشامتين في مرضه، حيث شكر كل من شمت في مرضه، حيث أنه كان سببا في نيله الثواب والحسنات، لافتا إلى أنه وجد نفسه منذ مدة طويلة في قلب معركة تصفية حسابات بسبب مواقفه السياسية المعلنة، بالإضافة إلى تعرضه للتنمر ولإشاعات مضحكة.

وكان شريف مدكور قد كشف في أول ظهور إعلامي له بعد إصابته بالسرطان، وذلك في برنامجه “4 شارع شريف”، أن التحاليل كشفت أنه مصاب بورم خبيث وليس حميد، وأنه سيخضع لعملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان لإزالته تماما.

وأضاف: “طول عمري كنت أشجع ضيوفي بالبرنامج الذين أصيبوا بالسرطان، وكنت أقول لهم أنه مثل الانفلونزا تماما، ويمكنهم التغلب عليه، ولكن وضعني الله في نفس الاختبار، وقررت أن أمارس عملي بشكل طبيعي، خاصة وانني لا أعاني من أوجاع بسبب الورم”.

وأكد الإعلامي المصري أنه تلقى خبر إصابته بالسرطان بقوة، وأنه سيقضي عليه بإيمانه بالله وبقوته وعزيمته.