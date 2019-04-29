بشرى رئيسًا للجنة التحكيم بمهرجان العين السينمائي – بالصور

متابعة الخليج 365: شاركت النجمة بشرى جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بصورة ظهرت من خلالها بجانب صنّاع مهرجان العين السينمائي في دورته الأولى، والذي سيقام بدولة الإمارات.

وكشفت “بشرى” عن دورها في هذا المهرجان الذي يهتم الكثيرون بدورته الأولى وغردت على الصورة قائلة: “بداية عملى كرئيس لجنة تحكيم أفلام مسابقة الصقر الإماراتي الطويلة والقصيرة في الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائى بالإمارات الحبيبة”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة “بشرى” في الدراما، كان مسلسل “عوالم خفية”، الذي شاركت في بطولته بجانب الزعيم عادل إمام، وحققت من خلال الدور الذي قدمته نجاحًا كبيرًا.

وكان آخر أعمالها أغنية باسم “كوبرا” والذي صورته على طريقة الفيديو كليب، وانتقدت خلاله الفنان محمد رمضان، وتعرضت بسببه لهجوم عنيف من الجمهور والنقاد.