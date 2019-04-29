فيلم AVENGERS.. ENDGAME يحقق رقمًا قياسيًا في الإيرادات السينمائية

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت شركة “والت ديزني” للرسوم المتحركة، اليوم، عن الإيرادات القياسية التي حققها فيلم “المنتقمون.. نهاية اللعبة”، “Avengers.. Endgame”، بعد أيام قليلة من عرضه بدور السينما العالمية، حيث حصد حتى الآن ما يربو عن 1.2 مليار دولار.

وطبقا للأرقام وتقديرات المحللين، فإن الجزء الأخبر من سلسلة الأفلام الشهيرة، حطم الأرقام القياسية العالمية، في دور العرض السينمائي، وتجاوز إيرادات الجزء السابق “المنتقمون.. الحرب اللانهائية، الذي عرض العام الماضي، وحقق إيرادات قدرت بـ257.7 مليون دولار.

وذكرت الشركة العالمية في إعلانها، أن المبلغ الذي حققه الفيلم حتى اليوم، يمثل رقما قياسيا جديدا، وجاء بعد ساعات من إعلانها الأخير عن إيراداته في الولايات المتحدة وكندا، أكبر الأسواق العالمية للأفلام السينمائية، التي بلغت 350 مليون دولار.

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وأضافت الشركة العالمية، أن الفيلم الذي تبلغ مدته 3 ساعات، ويعد الجزء الأخير من سلسلة أفلام “المنتقمون”، من إنتاج استديوهات “مارفل”، منذ 2007، حقق أرقاما قياسية مطلع الأسبوع في الصين والبرازيل وفرنسا، وأكثر من 30 سوقا أخرى.

الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس همسورث، وسكارليت جوهانسون، وإخراج الأخوين روسو، ويعتبر جزءا من سلسلة أفلام تتناول شخصيات وقصصا مصورة خارقة تحظى بشعبية، مثل أيرون مان وهالك وثور، وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.

وتعد تلك الأرقام بمثابة نهاية أسبوع تاريخي للشركة، التي ما زال من المتوقع أن تحقق المزيد من الأرقام القياسية هذا العام، حيث تستعد الشركة لعرض فيلم “الأسد الملك” “The Lion king”، المعاد إنتاجه، والجزء الرابع من فيلم “حكاية لعبة”،”Toy story”، وغيرهما من الأفلام التي يحتمل أن تحقق نجاحا ضخما، خلال الأشهر المقبلة.