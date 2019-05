سوني تشتري حقوق فيلم "أغنية الأسماء".. وشاكيل أونيل يتجه للسينما

بيعت حقوق فيلمي "أغنية الأسماء The Song of Names” و"سلسلة الموت Chain of Death"، بينما اتجه شاكيل أونيل للسينما ليكون المنتج التنفيذي لفيلم "الفتى المتبنى Foster Boy”.

واشترت شركة "سوني بيكتشرز كلاسيكس" الحقوق الأمريكية للفيلم الموسيقي "أغنية الأسماء"، بطولة تيم روث وكلايف أوين ومن إخراج فرانسوا جيرارد، مخرج الفيلم الكلاسيكي "الكمان الأحمر The Red Violin"، والفيلم مبني على رواية نورمان ليبريخت.

تبدأ أحداث الفيلم عند بداية الحرب العالمية الثانية ويحكي قصة عازف كمان نابغ ذي 9 أعوام، بولندي لاجئ في لندن، ويرعاه أخوه الأكبر، ولكن قبل بدء أول حفل موسيقي له في عامه الـ21، اختفى بلا أثر. وبعد سنوات اكتشف الأخ الأكبر اتجاها موسيقيا ذا أسلوب فريد، لا يمكن أن يكون إلا من ابتكار أخيه.

"الفيلم من أكثر الأفلام ثراءً بالمشاعر"، بحسب ما وصفته شركة سوني، فالحب الأخوي ينجو من مخالب التاريخ من خلال السحر الروحي للموسيقى. ومن المنتظر أن يتم إصدار الفيلم هذا العام.

Advertisements

وحصلت شركة "كليوباترا إنترتينمنت" على حقوق فيلم الإثارة "سلسلة الموت"، وهو من إخراج وكتابة دافيد مارتين، وبطولة مجموعة من النجوم على رأسهم جون باتريك إميدوري وماديلين زيما وجايمي كلايتون.

يحكي الفيلم قصة طبيب شاب نابغ متزوج من فتاة أحلامه، ويستمتعان بحياة المدينة الكبرى. لكن أسلوب حياتهما سرعان ما يتوقف حين يعلم أن أمه لم تعد تستطيع الاعتناء بأبيه الذي قرر القيام بـ"سلسلة" من عمليات الانتحار المدبرة لإنهاء حياته البائسة. وسيتم إصدار الفيلم على خدمات "الفيديو حسب الطلب".

أما الرياضي السابق شاكيل أونيل، لاعب دوري المحترفين الأمريكي الشهير لكرة السلة NBA، سيكون المنتج التنفيذي لفيلم "الفتى المتبنى Foster Boy"، الفيلم الذي يناقش الفساد وسوء التعامل في منظمات التبني المتربحة.

الفيلم من كتابة المحامي والكاتب السينمائي والمنتج جاي بول ديراتاني، وهو مبني على خبراته التي اكتسبها، بينما كان يعمل مدعيا قضائيا في شيكاغو. الفيلم من بطول ماتيو مودين والنجم الصاعد شاين بول ماكجي، ويحكي قصة مدعٍ قضائي ذي نفوذ واسع، يتولى قضية شاب أمريكي-أفريقي عانى الأمرين جراء نظام التبني.