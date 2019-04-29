خاص- باسم يوسف يعود الى جذوره ببرنامج جديد

Apr 29, 2019
بعد غياب خمس سنوات عن تقديم البرامج، يعود الاعلامي المصري باسم يوسف الى جمهوره من خلال برنامج بعنوان Plant B سيعرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر موقع يوتيوب.
وعن برنامجه الجديد، أشار باسم يوسف في تصريح خاص لموقع “الخليج 365” ان هذا البرنامج كان يحلم بتنفيذه منذ أكثر من خمس سنوات حيث أحب ان يلفت نظر الجمهور الى جزء مختلف من نمط حياتهم خاصة بعدما اتبع في حياته نمط معيّن وشعر بالفرق.
وشدد يوسف ان هذا البرنامج يعيده الى جذوره كطبيب كما أنه قابل العديد من الاطباء والخبراء في الخارج كي يعلم أكثر حول كيفية جعل الناس يفكرون بتغيير نمط حياتهم.
ووجه “يوسف” عبر “الخليج 365” كلمة الى الجمهور مشدداً الى انه مشتاق لهم وطلب منهم متابعة البرنامج في الشهر الفضيل.
وخلال الترويج للبرنامج الذي يشرح النظام الغذائي الصحي والنباتي، يقول باسم يوسف ان برنامجPlant B سيتشارك في تقديمه الى جانب مجموعة من الخبراء والدكاترة الذين سيعرفون الجمهور على فوائد النظام النباتي الصحي.
كما قال: “كل سنة رمضان يبقى فيه دراما وأكشن وجمال ومال وأعمال وبرامج طبخ كثيرة. لكن هذه السنة مختلفة، في برنامج سيقول للمشاهد ماذا تأكل وكيف تعيش لأجل صحتك”.
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