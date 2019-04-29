خاص- الذهبية نوال الزغبي بين كيمياء ماغي وأحمد بتوقيع ايلي السمعان

Apr 29, 2019
بعد سلسلة من التشويق، طرحت النجمة نوال الزغبي كليب تيتر مسلسل “بروفا” الذي يلعب بطولته كل من النجمين ماغي بوغصن واحمد فهمي.
الأغنية بعنوان “لما بتحسبا” وهي كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ. وتم تصويرها تحت ادارة المخرج ايلي السمعان الذي دمج مشاهد النجمة الذهبية ببعض المشاهد التي تجمع ماغي واحمد من “بروفا”.
وكان لافتاً الكيمياء التي ظهرت بوضوح بين ماغي واحمد في كل المشاهد من لمسات اليدين الى النظرات الرومنسية الى الابتسامات.
أما اطلالة “الزغبي” فكانت كالنسمة الناعمة والرقيقة وأضفت جمالاً بحضورها الذهبي خاصة انها اختارت ايضاً ثوباً براقاً زادها جمالاً وتألقاً.
ويُسجل المخرج ايلي السمعان مرة أخرى ابداعاً جديداً تضعه في مصاف المخرجين الذين يُحسب لهم حساباً ووجوده يُبشر بمستقبل باهر وبأعمال فنية لها وزنها وقيمتها على الساحة الغنائية والدرامية.
نذكر ان مسلسل “بروفا” كوميدي يشارك في بطولته ماغي بوغصن، احمد فهمي، الكو داوود، نهلا داوود، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، ريتا حرب وغيرهم. وهو من كتابة ريم مشهدي، اخراج رشا شربتجي وانتاج شركة ايغل فيلمز. ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك عبر شاشة LBCI.
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