متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعدّ الإعلاميّة، وشهيرة مواقع التّواصل الاجتماعيّ، جويل مردينيان، خلال الفترة القادمة، للكشف عن برنامج، يرصد تفاصيل حياتها العائليّة، بعد تصوير دام قُرابة السّنتين، هذا ما صرّحتْ به، أثناء لقائها مع كاميرا فوشيا، خلال حفل إطلاق مجموعة مُنتجات "جويل بارس" في صيدلية إبن سينا في مول الإمارات.
كما قالت جويل، إنّ سبب غيابها خلال الفترة الماضية عن الجمهور، الذي تحرص على التّفاعل معه دائمًا ، هو انشغالها بطلفها الجديد، الذي تبّنته في لبنان، وحاز خلال الأشهر الماضية على اهتمام القنوات الإعلاميّة، ووسائل التّواصل الاجتماعيّ.
كانت هذه تفاصيل خبر جويل مردينيان: الصّحافة علّمتني أفكارًا شرّيرة.. وتركتُ طفلي المتبنّى في لبنان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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