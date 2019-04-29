جويل مردينيان: الصّحافة علّمتني أفكارًا شرّيرة.. وتركتُ طفلي المتبنّى في لبنان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعدّ الإعلاميّة، وشهيرة مواقع التّواصل الاجتماعيّ، جويل مردينيان، خلال الفترة القادمة، للكشف عن برنامج، يرصد تفاصيل حياتها العائليّة، بعد تصوير دام قُرابة السّنتين، هذا ما صرّحتْ به، أثناء لقائها مع كاميرا فوشيا، خلال حفل إطلاق مجموعة مُنتجات "جويل بارس" في صيدلية إبن سينا في مول الإمارات.

كما قالت جويل، إنّ سبب غيابها خلال الفترة الماضية عن الجمهور، الذي تحرص على التّفاعل معه دائمًا ، هو انشغالها بطلفها الجديد، الذي تبّنته في لبنان، وحاز خلال الأشهر الماضية على اهتمام القنوات الإعلاميّة، ووسائل التّواصل الاجتماعيّ.