كيم كارداشيان تقيمُ "بيبي شاور" لطفلها الرّابع.. تخلّتْ عن البذخ هذه المرّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعدّ نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، وزوجها مغنّي الرّاب، كانيه ويست، لاستقبال مولودهما الرّابع عن طريق أمٍّ بديلة، وهو ما دعا كيم، إلى إقامة حفل "بيبي شاور" ترحيبًا بطفلها القادم.

واجتمع أصدقاء، وعائلة كارداشيان الشّهيرة، للاحتفال بوصول طفل الزّوجين، كيم وكانيه، الذي بات وشيكًا، في "بيبي شاور" حمل طابعًا خاصًا، فكان عنوانه الرّئيسيّ، هو "التّنوّع البيولوجيّ، والتأمل".

وفي الحفل الذي عُقد في منزل الزّوجين، حصل كلّ شخصٍ من الحضور على "شبشب" سباحة باللّون الأزرق، كما تزيّن البيت بالدّيكورات ذات اللّون الأزرق، بالإضافة إلى وضع لوحة "لعبة الاسم"، حيث جرى اقتراح العديد من الأسماء الفريدة للطّفل القادم.

وتخلّتْ كيم بذلك الاحتفال، عن الهدايا، والألعاب باهظة التّكاليف، وقامتْ ببعض الأمور الخارجة عن المألوف، لصالح حفل أكثر نضجًا، يتضمّن التّدليك، وشرب الشّاي، والمشروبات السّاخنة، وتناول بعض المأكولات الصّحيّة الطّبيعيّة، للحصول على الاسترخاء المطلوب، وتقليل التّوتّر، والإجهاد، اللّذين تشعر بهما كيم، قبل قدومها طفلها.

وعلى حدّ تعبير كيم، فإنّ ذلك الحفل لم يكن الـ "بيبي شاور" النموذجيّ، لكنّه كان بمثابة حفلٍ للاسترخاء والتّأمل، والحصول على قدر من الهدوء قبل قدوم العاصفة، وأنّها أرادتْ من هذا التّجمع أنْ يعرف أطفالها الثلاثة نورث، وسانت، وشيكاغو، أنّ هناك أخًا صغيرًا قادمًا في المستقبل القريب.