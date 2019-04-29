عمرو دياب: إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصريّ، عمرو دياب، النّقاب عن أغنية جديدة، قدّمها لأوّل مرّة، في حفله الذي أقيم مساء السبت، في الجامعة البريطانية بالقاهرة.

وحملتْ الأغنية اسم "أول يوم في البعد"، من كلمات أحمد المالكي. ومن المتوقّع أنْ يصدرها "الهضبة" في ألبومه الجديد.

ويقول مطلع الأغنية: "أول يوم في البعد.. لما تبات مجروح.. والأحلام بتروح.. إحساسك وحبيبك سايبك.. زي طلوع الروح.. أول يوم في البعد.. يوم بيعدي سنين.. عمر ما بين عمرين.. ماشي لوحدك تسأل نفسك.. هو أنا رايح".

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وأشعل دياب الحفل بأغنيته الجديدة، كما داعب جمهوره قائلًا: "مش هغنيها كاملة بقى علشان مش عاوز أحرقها، مش بتقولوا إني مبطرحش الأغاني الجديدة اللي في الحفلات في الألبوم!".

يُذكر، أنّ عمرو دياب، يعيش حالة من النّشاط الفنيّ، خلال الفترة الأخيرة، بعد حصده نجاح ألبومه الجديد "كل حياتي"، وإحيائه العديد من الحفلات، كانت آخرها في المملكة العربيّة السّعوديّة.