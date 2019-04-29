صلاح عبد الله شخصية غريبة في "شقة فيصل"

يشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل «شقة فيصل»، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال شخصية تدعى «فيصل»، وهي محور الحدث، وتندرج في إطار الشخصيات «غريبة الأطوار»، وتتضمن اختلافات من حيث الحالة النفسية والمظهر الاجتماعي والفكر المستقل.
وضع سيناريو المسلسل وحواره محمد صلاح عزب، وهو من إخراج شيرين عادل، وتشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشاشة الصغيرة (كريم محمود عبدالعزيز وأيتن عامر ونسرين أمين وأحمد فتحي ومصطفى أبوسريع وأحمد حلاوة ومي القاضي).
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