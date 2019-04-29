شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يواصل تصوير "لمس أكتاف" حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسلسل "لمس اكتاف" حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المقبل، ويصور جلال العديد من المشاهد الصعبة والأكشن خلال أحداث المسلسل فى العديد من المناطق المتفرقة فى القاهرة وتجمع المشاهد بينه وبين النجم فتحى عبد الوهاب.

وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى، فيتورط الملاكم "أدهم" في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.

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وطرحت الجهة المنتجة للعمل البرومو الدعائى الثانى وظهرت فيه العديد من مشاهد الأكشن والتفجيرات والغموض والإثارة التى لاقت إعجاب الملايين من متابعى ومنتظرى الدراما الرمضانية، وظهر فى البرومو بجانب النجم ياسر جلال، والذى ظهر بشكل متميز للغاية وهو يقدم العديد من مشاهد الأكشن وفقا للشخصية التى يقدمها ضمن أحداث الحلقات كمصارع سابق، ظهر النجم فتحى عبد الوهاب وهو يتعرض للتهديد بالقتل، وفى مشهد آخر وهو يهدد ياسر جلال بالقتل، فضلا عن ظهور النجمتين حنان مطاوع وإيمان العاصى، كما ظهر فى البرومو العديد من الفنانين الشباب منهم محمد عز، كما ظهرت مشاهد لمجموعات أمن مركزى وهى تحاول إلقاء القبض على بعض العناصر الخارجة عن القانون.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، للمنتج الكبير تامر مرسى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.