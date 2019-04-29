شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تطرح 6 بوسترات جديد لفيلم Avengers: Endgame بعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من طرح فيلم Avengers: Endgame في دور العرض المختلفة حول العالم، وتحقيقه 644 مليون دولار إلى الآن، إلا أن مارفل لا تزال تكشف عن بوسترات جديدة.













فيلم Avengers: Endgame هو الجزء الرابع والأخير من سلسلة أفلام Avengers، التي طرحت لأول مرة في عام 2010.

Advertisements













ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.