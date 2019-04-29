عارضُ أزياء يفقدُ حياته على المنصّة بسبب "ربّاط حذائه".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يستخفُّ البعض بربط الحذاء، بينما لا يدركون أن الإهمال في ربط الحذاء قد يكلف المرء حياته، ففي واحدة من الحوادث النادرة على منصّة عروض أزياء، شاهد حضورُ أسبوع الموضة بساو باولو احتضار عارض الأزياء تاليس سواريس، والذي تعثّر في رباط حذائه وسقط على المنصة أثناء عرض العلامة التجارية أوكسا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استدعى منظمو العرض الإسعاف؛ لإنقاذ تاليس ونقل إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته.

Advertisements

وكانت الصدمة كبيرة لضيوف عرض الأزياء الذين ظنّوا أن السقوط جزءٌ من العرض، إلا أنهم أدركوا الأمر بعد هروع الطاقم الطبي إلى المنصّة لإنقاذ العارض الذي خرجت الرغاوي من فمه فور سقوطه.

وأكّد منظمو أسبوع الموضة في ساو باولو وفاة العارض عبر حساب "الإنستغرام" الخاص بالعرض، حيث نعوه وأعربوا عن حزنهم على وفاته، مؤكدين أن الحياة كلها ليست إلا منصة عرض أزياء نسير جميعًا عليها.