هنا الزاهد وأحمد فهمي يُفاجئان الجمهور: هيفاء وهبي معنا بهذا المُسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد عن مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لهما في رمضان المقبل عبر مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث تطلُّ هيفاء على جمهورها عبر هذا المسلسل.

وجاء إعلان أحمد فهمي وخطيبته عبر صفحتيهما في "إنستغرام" بمثابة مفاجأة للجمهور، حيث من المقرّر أن تظهر هيفاء خلال الحلقات التي سيُؤدي فيها أحمد فهمي دور رجل "أصلع".

ونشر أحمد فهمي صورته مع هيفاء، وعلق عليها كاتبًا "هيفاء وهبي مع شخصية "مو صلع" من مسلسل الواد سيد الشحات.. اضرب جامد"، حيث ظهر فهمي وهيفاء بنفس الشخصية التي سيؤديها كل منهما خلال المسلسل.

كما نشرت هنا الزاهد صورتها مع هيفاء، أثناء قيام هيفاء بتقبيلها، إلى جانب صورة أخرى تجمعهما وسط أجواء السعادة والفرح لمشاركتها في أحداث المسلسل لتعلّق هنا كاتبةً "انتظروا الجميلة في الواد سيد الشحات..رمضان 2019 على دي إم سي".

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ومن المقرّر عرض المسلسل في رمضان، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن هيفاء قد قدّمت أكثر من عمل درامي خلال السنوات الماضية، منها مسلسلات " مولد وصاحبه غايب، لعنة كارما، الحرباية، مريم"، في الوقت الذي يعود فيه أحمد فهمي، العام الحالي للساحة الدرامية، بعد غيابه العام الماضي واكتفائه بالظهور كضيف شرف، وينتظر جمهوره مسلسله الجديد، خاصة أن خطيبته هنا الزاهد تشاركه البطولة.