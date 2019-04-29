تلفزيون فلسطيني يتبنّى عرض "أولاد المختار"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تبنّى تلفزيون "فلسطيني" (10971 أفقي) عرض مسلسل "أولاد المختار" الذي يزاوج بين النضال ضد الاحتلال والحياة الاجتماعية في قرية فلسطينية احتوت إلى سكانها بعض اللاجئين. وهي خطوة مهمة جديدة تهدف لنشر الثقافة والفن الروائي والمغنّى بخطة تهدف لمحاربة الجهل والتخلف، إلى جانب محاربة المحتل_بحسب تعبير بيانه الإعلامي.



تم تصوير العمل بالكامل في الضفة الغربية، وهو من تأليف وسيناريو هاشم كفاوين وإخراج بشار النجار، ويجمع في بطولته أبرز نجوم الدراما الفلسطينية بينهم أحمد أبو سلعوم، حسام أبو عيشة ونضال المهلوس، والأردنية سهير الفهد..

يُذكر أن المسلسل سيُعرَض مساء كل يوم من شهر رمضان، بتمام الساعة التاسعة والنصف عبر هذا التلفزيون الذي أطلق مؤخراً الأوبريت الغنائي الذي ضم ثمانية فنانين عرب بعنوان "القدس عربية "وأنتج قبله عملاً ثنائياً لنجمة ذَا فويس نداء شرارة والفنان الشاب محمد بشار بعنوان "كلك إللي"، بالإضافة لعمل في غزة للطفل الموهوب محمد البسيوني بعنوان "لاتنازل". كما أنه سينفرد بنقلٍ مباشر لرفع آذان المغرب من المسجد الأقصى طيلة أيام شهر رمضان.