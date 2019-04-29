حنان مطاوع زوجة تاجر مخدرات في "لمس أكتاف"

تشارك الفنانة حنان مطاوع في مسلسل «لمس أكتاف»، المقرر أن ينافس خلال شهر رمضان المقبل، من خلال شخصية تدعى «عايدة»، وهي متزوجة من «حازم» (فتحي عبدالوهاب)، الذي يعمل في تجارة المخدرات، وتعمل في تجارة الموبيليا والأخشاب، وتندلع بينها وبين «صدفة» (هاجر الشرنوبي) العديد من المشاحنات بسبب «زيدان» (محمد عز).

وينتمي «لمس أكتاف» إلى مسلسلات الإثارة والتشويق والأكشن، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشاشة الصغيرة، مثل: ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هاجر الشرنوبي وكرم جابر. والمسلسل من إنتاج «سينرچي» للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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