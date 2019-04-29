تعليق فكاهي من شيرين على تهديدها للأمن القومي المصري

القاهرة - لايف ستايل
أمرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب فمها بالسكوت المطلق في السعودية، في تعليق ظريف وفكاهي على أزمة تهديدها للأمن القومي المصري بتصريحاتها في البحرين ومعاقبتها على ذلك، حيث أثارت شيرين ضحك الجمهور في حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض، الذي أحيته أول أمس الجمعة بتعليق طريف بشأن الأزمة، عندما قالت "اسكت يا بوئي" (فمي)، في إشارة منها إلى المشاكل التي واجهتها مؤخرا بسبب تصريحاتها العفوية في حفل البحرين.
ويعتبر حفل شيرين هذا الأول لها في العاصمة السعودية الرياض والثاني على مستوى المملكة العربية السعودية، وكانت شيرين عبد الوهاب قد خضعت للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، إذ واجهت تهمة الإساءة لمصر، بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح فيه مع جمهورها قائلة "هنا أتكلم براحتي... في مصر ممكن يسجنوني".
وبعد ذلك التصريح، أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين وقف شيرين عن الغناء والتحقيق معها، وعلى الرغم من حظر النقابة غناءها، إلا أن شيرين أحيت حفلا في دبي خلال الفترة الماضية، كما أنها أحيت حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض في 27 أبريل الجاري.
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